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На Калининградской железной дороге в поездах "Ласточка" включили бесплатный интернет

В стране
3 июля, 11:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, июля. /ТАСС

Для регистрации в сети Wi-Fi во время поездки требуется разовая авторизация по номеру мобильного телефона

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КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Бесплатный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi предоставила Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК, контролируется Калининградской железной дорогой - КЖД) в тестовом режиме пассажирам поездов "Ласточка", курсирующих по пригородным маршрутам. Об этом сообщила  пресс-служба КЖД.

"Пассажирам электропоездов "Ласточка", курсирующих на Зеленоградском и Светлогорском направлениях стала доступна услуга бесплатного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые тесты подтвердили стабильную работу оборудования.

Для регистрации в сети Wi-Fi во время поездки требуется разовая авторизация по номеру мобильного телефона, в дальнейшем мобильное устройство будет подключаться к ней автоматически, уточнили в пресс-службе.

Четыре скоростных поезда "Ласточка" повышенной комфортности прибыли на Калининградскую железную дорогу в апреле этого года и начали курсировать в направлении приморских курортов с 1 июня. Областные власти сделали заказ на их использование с учетом роста турпотока во время ЧМ-2018. По данным пресс-службы областного правительства, чуть более чем за две недели составы перевезли почти 178 тыс. пассажиров.

С учетом популярности поездов региональные власти решили оставить составы на пригородных маршрутах за рамками мирового футбольного первенства. Правительство области подписало соответствующее соглашение с КППК.

Поезда "Ласточка" оборудованы 368 мягкими креслами, электророзетками, туалетными помещениями, есть места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость движения состава 160 км/ч, вагоны оснащены системами климат- контроля, Wi-Fi, пожаротушения и видеонаблюдения. Составы построены в России в 2016 году по технологии Siemens. У поездов этой серии увеличенный срок службы и межремонтного пробега, они могут перемещаться на расстояния до 1,4 тыс. км без дополнительного обслуживания.

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