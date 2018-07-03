Матвиенко призвала власти Забайкалья разобраться с поджогами и вырубкой лесов в крае

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с региональными властями Забайкалья во вторник обратила внимание правоохранительных органов края на проблему незаконной вырубки и поджогов лесов в регионе.

"Хочу к начальнику главного управления внутренних дел обратиться: с лесами как был бардак, так, по-моему, еще хуже становится. Незаконные вырубки, поджоги. Это наше национальное достояние леса, 25% от всего лесного покрова земли - это Россия. Если наладить лесоперерабатку, если наладить контроль за незаконной вырубкой, это золотая копилка", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что в этом вопросе необходимо действовать жестче. "Ловите, вылавливайте: кто поджигает, кто незаконной вырубкой занимается, кто вывозит лес в Китай и так далее. Лесом займитесь. Если вы не займетесь серьезно этой проблемой, будут вами заниматься", - сказала спикер Совфеда.

"Ко всем правоохранительным органам обращаюсь, потому что даже возникает подозрение возможной на каких-то уровнях заинтересованности в том, что происходит в Забайкалье и с пожарами, и с незаконной вырубкой", - добавила она.

Кроме того, по мнению Матвиенко, Забайкальский край, который граничит с Китаем и Монголией, мог бы активнее развивать приграничное сотрудничество, реализовывать совместные законные проекты. "Посмотрите, по ту сторону вашей границы Китай растет, развивается вширь, ввысь и так далее, а по нашу сторону как было захолустье, так и есть", - сказала сенатор.

Забайкальский край ежегодно страдает от природных пожаров: в 2014 и 2015 годах они приводили к человеческим жертвам, в этом году леса в регионе начали гореть в конце марта, режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров отменили только 23 июня. От незаконной рубки ежегодно страдают многие регионы Сибири. Ранее Министерство природных ресурсов Забайкальского края сообщало, что в 2017 году в регионе выявили свыше 1,1 тыс. фактов незаконной рубки, ущерб от действий "черных лесорубов" составил почти 150 млн рублей. За год в крае возбудили 660 уголовных дел.