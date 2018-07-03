В Калужской области возродят тургеневский туристический маршрут к 200-летию писателя

ТАСС, 3 июля. Туристический маршрут "На родине Хоря и Калиныча" в Калужской области возродят в августе 2018 года к 200-летию писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Как рассказал ТАСС во вторник директор заповедника "Калужские засеки" Сергей Федосеев, когда-то на этом месте была деревня Хоревка и именно ее описывал классик в рассказе "Хорь и Калиныч".

"Сейчас населенного пункта нет. Но остался пруд, который по достоверным источникам, создал крестьянин, с которого Тургенев списывал Калиныча. Сейчас мы собираем волонтеров, чтобы облагородить эти места", - сказал Федосеев.

По его словам, работы запланированы на 7-9 августа 2018 года. Уже сейчас продумывается маршрут, который максимально интересно расскажет о деревне в реальности и произведении писателя.

В июле 2002 года к 150-летию выхода книги "Записки охотника", которая открывается рассказом "Хорь и Калиныч", недалеко от пруда был установлен памятный знак. Он-то и станет отправной точкой туристического маршрута.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Ивана Тургенева. Самые масштабные мероприятия пройдут на родине писателя - в Орловской области.