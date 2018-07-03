Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ущерб от незаконных рубок леса в Приморье снизился в этом году в 1,7 раза

В стране
3 июля, 13:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, июля. /ТАСС

Всего в текущем году выявлено 117 случаев незаконных рубок лесных насаждений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб от незаконных рубок леса в Приморье за 6 месяцев 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза и составил 217 млн рублей, сообщили ТАСС в департаменте лесного хозяйства края.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам экологии и рационального природопользования на Дальнем Востоке во вторник заявил, что одной из проблем является высокий объем незаконно заготавливаемой древесины. Среди регионов, где зафиксированы наибольшие объемы незаконной рубки, он назвал Приморский и Хабаровский края.

"В текущем году выявлено 117 случаев незаконных рубок лесных насаждений (аналогичный период прошлого года - 156) с объемом древесины 2,2 тыс. кубометров (в прошлом году - 7,2 тыс. кубометров), размер причиненного ущерба составил 217 млн рублей (в прошлом году - 376 млн рублей)", - сказали в департаменте.

Чтобы сделать лесной надзор эффективнее, власти региона совместно с Амурским филиалом WWF России внедряют систему космического мониторинга "Кедр", которая позволяет обнаруживать места незаконных вырубок. В 2016-2017 годах с помощью этой системы, которая работала в тестовом режиме, на территории Рощинского лесничества удалось выявить пять незаконных рубок, было возбуждено четыре уголовных дела. В 2018 году по результатам работы с использованием системы возбуждено одно уголовное дело. Одной из действенных мер, которые помогают контролировать соблюдение арендаторами законодательства при заготовке леса, также стало определение фактического объема заготовки по конкретным лесосекам, отметили в департаменте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Хабаровский край Амурская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Московское УФАС возбудило дело в отношении ЦУМа
4
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
7
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости