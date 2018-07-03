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Районы Северной Осетии разработают собственные программы развития

В стране
3 июля, 13:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, июля. /ТАСС

Как сообщалось ранее, в республике для решения проблем в районах также будет создан совет общественных помощников при главе Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров дал поручение районам республики сформировать собственные программы развития. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В муниципальных программах найдут свое отражения мероприятия, реализуемые по федеральным целевым программам, республиканской адресной инвестиционной программе. Это даст возможность оценить эффективность расходования средств", - сказал Вячеслав Битаров.

По его словам, с начала 2019 года районы будут финансироваться в соответствии с разработанными программами развития.

Руководитель республики поручил правительству и агентству развития республики обозначить инвестиционные площадки в муниципальных образованиях, и предпринять существенные действия для формирования всей необходимой инфраструктуры. "Только в таком случае, при наличии хорошо оснащенной площадки инвестор придет и будет работать в муниципалитете", - заключил глава республики.

Как сообщалось ранее, в республике для решения проблем в районах также будет создан совет общественных помощников при главе Северной Осетии. Представители совета общественных помощников станут в будущем сельскими старостами.

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