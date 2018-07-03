Группа волынщиков выступит на Лермонтовском празднике под Пензой в память о предках поэта

ПЕНЗА, 3 июля. /ТАСС/. Лермонтовский праздник поэзии пройдет в 47-й раз в Пензенской области 6-7 июля. Об этом сообщила во вторник министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

"В Пензенской области 6 и 7 июля будут проходить мероприятия, посвященному 47-му Лермонтовскому празднику поэзии. Они пройдут в городе Пензе и в музее-заповеднике "Тарханы", - сказала Курдова на пресс-конференции.

В пятницу основные мероприятия фестиваля - концерты, чтение стихов, возложение цветов к бюсту Лермонтова - пройдут в Пензе, в субботу праздник переместится в Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" (Белинский район Пензенской области) - здесь находится усадьба бабушки Лермонтова, где поэт провел детство.

"Каждый год мы присваиваем празднику эпиграф. В этом году он пройдет под девизом: "Отчизна там, где любят нас, где верят нам". В течение всего праздника мы будем рассказывать о том, где бывал Лермонтов, где он жил, как его там помнят, как к нему там относятся, и что эти места дали ему", - рассказала директор музея-заповедника "Тарханы" Тамара Мельникова.

Утром 7 июля на территории музея-заповедника начнут работать выставка мастеров, которые представят свои изделия, и интерактивные площадки, где можно будет услышать выступления музыкальных коллективов, увидеть конные представления, пройти мастер-классы по ткачеству из травы, лепке из глины.

"На левой стороне газона перед дальним садом... пройдет выступление оркестра волынщиков из Москвы. Они сыграют национальную музыку Шотландии - отделить род Лермонтовых от Шотландии невозможно, и поэт посвящал стихотворения родине своих предков… Наши сотрудники станцуют национальный танец шотландцев рил", - добавила Мельникова.

Гости Лермонтовского праздника

Каждый год на Лермонтовский праздник в Тарханы приезжают поэты, актеры и исполнители со всей России. Свое участие в мероприятиях подтвердили певица Марина Девятова, актеры Сергей Маховиков и Глеб Матвейчук, поэты Адам Ахматукаев и Константин Фролов. По словам Мельниковой, посетить Тарханы планирует постоянный гость праздника Иосиф Кобзон. Творческая встреча с гостями праздника начнется в 12.00 в зеленом театре.

Дом-музей Лермонтова в Тарханах был открыт 30 июля 1939 года, в 1944 году он был преобразован в музей-усадьбу, а в 1969 году - в Государственный Лермонтовский музей заповедник. В настоящее время его площадь составляет 97,5 га, отмечается на сайте учреждения культуры. В состав музея- заповедника входят барская усадьба в Тарханах с комплексом мемориальных памятников начала XIX века, фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых и усадьба Апалиха близ Тархан.

В 1997 году музей-заповедник "Тарханы" был включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Лермонтовский праздник поэзии традиционно проходит в Тарханах в первые выходные июля.

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