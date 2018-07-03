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Единую систему для навигации и связи в Арктике будут испытывать в Архангельске

В стране
3 июля, 15:56 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, июля. /ТАСС

Между региональным правительством и Министерством транспорта РФ достигнуты договоренности о совместном участии в развертывании пилотной зоны системы в регионе

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Специальную единую защищенную систему для навигации, связи и контроля прохождения грузов и пассажиропотока для всех видов транспорта в Арктике начнут испытывать в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства связи и информационных технологий региона, область выбрана в качестве пилотной зоны для испытания системы.

"Эта система (единая защищенная информационно-телекоммуникационная система транспортного комплекса Арктической зоны РФ) включает аппаратно-производственный комплекс для обеспечения навигации, связи и контроля прохождения грузов и пассажироперевозок в зоне Арктики. Она будет предназначена для всех видов транспорта - морского, речного, авиационного, железнодорожного и автомобильного", - пояснили в пресс-службе.

Между региональным правительством и Министерством транспорта РФ достигнуты договоренности о совместном участии в развертывании пилотной зоны системы в регионе. Одна из целей создания системы - обеспечение функционирования эффективного транспортного коридора для освоения Арктики и развития Северного морского пути.

Система пока находится в стадии разработки. Определено, что она будет развернута в Архангельске на базе "Архтелецентра", который является оператором региональной навигационно-информационной системы Архангельской области.

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