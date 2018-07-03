Журналисты совершат автопробег в старообрядческое село в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Автопробег "Земляки" пройдет 6-12 июля из Великого Новгорода в основанное именно новгородцами старинное старообрядческое село Усть-Цильма в Республике Коми. 16 журналистов на четырех внедорожниках преодолеют более 2 тыс. км по территории Новгородской, Вологодской, Архангельской областей и Коми, завершив маршрут 12 июля на старинном празднике Усть-Цилемская Горка. Об этом рассказал во вторник в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге один из организаторов экспедиции Алексей Лазарев.

"Почти 500 лет назад новгородцы основали село Усть-Цильма, второе пришествие новгородцев в эти места пришлось на XVI-XVII века, когда новгородские старообрядцы бежали на север, не принимая церковных реформ патриарха Никона. Мы решили пройти этот путь из Новгорода до Усть-Цильмы по- современному. Наша экспедиция преодолеет более 2 тыс. км по Новгородской, Вологодской, Архангельской областям, и Коми, попадая в малоизвестные, загадочные места силы", - рассказал Лазарев.

Так, участники намерены побывать в Старом Дворище - это именно то место на противоположном от Усть-Цильмы берегу реки Печоры, где 500 лет назад высадились новгородцы. Туда участники отправятся паромом вниз по Печоре. Путешественники намерены добраться до деревни Скитская, где обособленно жили староверы и сожгли себя вместе с детьми, когда в деревню были посланы солдаты на поиски новгородских отшельников. Стартовав 6 июля от стен Новгородского Кремля, участники побывают в городе Валдай, где посетят Иверский монастырь и музей колоколов, заедут в новгородский город Боровичи, становятся в Великом Устюге, побывают в исконно коми селе Ижма.

Как дополнил соорганизатор, руководитель медиа-холдинга Новгородской области Сергей Бондаренко, духовная цель экспедиции - восстановить историческую связь: для Новгорода - найти свои корни, для Усть-Цильмы - получить дополнительную опору, ведь даже круглогодичная автомобильная дорога в это село появилась всего четыре года назад, до этого добраться можно было только самолетом или по зимнику.

От каменной истории к живой культуре

"Мы от каменной истории, оставшейся в новгородских храмах, в Кремле, хотим проехать в Усть-Цильму, где культура законсервировалась, где традиции до сих пор живут и бытуют. Каждый год на протяжении веков 12 июля все устьцилёмы надевают свои старинные одежды, четыре часа водят бесконечные хороводы, поют песнопения XV века двухголосные, и все село знает слова. В Усть-Цильме сохранилось все, включая топонимку и детали, которые понятны только новгородцам. Из этого ощущения общности родилась идея организовать такой автопробег, опираясь на успешный опыт экспедиции "От Балтики до Арктики", прошедшей в феврале этого года", - рассказал Бондаренко.

По его словам, идею поддержали власти Республики Коми и Новгородской области, очень тепло отнеслись к ней губернаторы. Новгородский губернатор Андрей Никитин намерен даже присоединиться к экспедиции на последнем ее этапе и посетить Усть-Цильму. "Восстановление связей и исторического значения Новгорода здесь, на Северо-Западе, - очень важная задача для области", - отметил Бондаренко.

Новый турмаршрут

Автоэкспедиция ставит одной из целей также проложить новый туристический маршрут из Великого Новгорода в Усть-Цильму и проинспектировать его, сформулировать запросы туристов. "В ходе подготовки оказалось непросто забронировать отель даже в Новгородской области, что свидетельствует о том, что нужно развиваться. Мы хотим показать отельерам, что можно развивать, что есть такой запрос", - сказал Бондаренко.

Организаторы намерены выпустить одноименную газету "Земляки", которую будут бесплатно раздавать в ходе экспедиции. В ней они расскажут, как добраться до того или иного интересного исторического места, где можно недорого остановиться на ночлег или перекусить и стоит ли вообще где- то останавливаться. Иван Бенца, генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада, которая выступила соорганизатором экспедиции, высказал пожелание, чтобы автопробег стал регулярным.