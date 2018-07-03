Реконструкция исторического центра Палеха Ивановской области начнется в ближайшие дни

ТАСС, 3 июля. Работы по реконструкции исторического центра Палеха Ивановской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" начнутся на этой неделе, как только позволят погодные условия, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Ранее во вторник врио губернатора региона Станислав Воскресенский представил главе государства Владимиру Путину план реконструкции малых городов Ивановской области, в том числе продемонстрировал буклеты, иллюстрирующие проект по реконструкции Палеха. Воскресенский обратил внимание президента на световое оформление, в основу которого заложена палитра классических для иконописи цветов.

"Конструкторским бюро "Стрелка" завершены работы по созданию комфортной городской среды в столице русской иконописи - поселке Палех. В минувшую субботу в Палехе прошел день поселка, концепция преображения исторического центра была представлена жителям, до этого она несколько раз обсуждалась с общественностью. <…> Сейчас в регионе грозы, но на этой неделе, как только позволит погода, в Палехе приступят к работам", - сказали в пресс-службе.

В правительстве региона также добавили, что всего работы по благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году начаты в девяти муниципалитетах, на что из федерального и областного бюджетов выделено более 250 млн рублей. Также средства были привлечены из внебюджетных источников, в частности, на благоустройство Палеха 100 млн рублей выделило агентство "Дом.рф".

"На сегодняшний день в девяти муниципалитетах - участниках программы начаты работы по благоустройству, в шести муниципальных образованиях конкурсные процедуры в завершающей стадии. Исключение - три муниципальных образования региона, где проектная документация проходит экспертизу - города Шуя, Кинешма, Плес. Все работы по благоустройству планируется завершить до 1 сентября", - добавили в пресс-службе.