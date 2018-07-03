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Температурный рекорд установлен в Астрахани почти за 140 лет наблюдения

В стране
3 июля, 17:13 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 3, июля. /ТАСС

2 июля столбики термометров поднялись до 40,6 градуса

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АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Температурный рекорд был установлен в Астрахани 2 июля, когда воздух прогрелся до 40,6 градуса, это самая высокая температура в этот день за 137 лет наблюдений, сообщили во вторник ТАСС в астраханском гидрометцентре.

В Астраханской области уже несколько дней воздух прогревается до 40 градусов, что, по словам синоптиков, выше нормы для этого периода примерно на 5 градусов. Из-за жары в регионе отменили большую часть развлекательных мероприятий на открытых площадках. Полицейские раздают прохладную воду водителям, на автотрассе Москва - Астрахань дежурят медики территориального Центра медицины катастроф. Накануне аномальная жара привела к резкому росту нагрузки на электрооборудование и, как следствие, к авариям на электросетях - обесточены были несколько улиц в Ленинском районе города, электроснабжение удалось восстановить только к вечеру.

"Накануне в Астрахани температура воздуха поднялась до 40,6 градуса, перекрыт абсолютный максимум для 2 июля за период наблюдения с 1881 года. До этого рекорд был в 1991 году - тогда 2 июля температура была плюс 40,3 градуса", - рассказали в гидрометцентре.

Отмечается, что уже с завтрашнего дня в регионе ожидается понижение температуры воздуха до 29-34 градусов, прогнозируются небольшие и умеренные дожди, местами возможно усиление ветра.

Резкая смена погоды также ожидается в соседней Калмыкии, где тоже несколько дней держалась жара выше 40 градусов. По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, до конца 3 июля, а также 4 и 5 июля местами по Калмыкии прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

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