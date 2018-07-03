Власти Смоленской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проблему обманутых дольщиков в Смоленской области планируется решить до конца 2020 года, на данный момент в регионе осталось четыре недостроенных жилых объекта на 245 квартир, сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации.

"На сегодняшний день в регионе признаны проблемными 4 объекта долевого строительства: двухсекционный 43-квартирный трехэтажный жилой дом и два 80-квартирных крупнопанельных жилых дома в деревне Киселевка Смоленского района, 10-этажный жилой дом на 150 квартир в Гагарине, а также 10-этажный жилой дом в Смоленске - в районе улиц Кловской и Марины Расковой. Всего в реестр граждан, чьи денежные средств были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права оказались нарушены, включено 245 участников долевого строительства. По решению Арбитражного суда Смоленской области приостановлена деятельность четырех", - рассказали в пресс-службе.

По данным властей региона, по всем объектам уже найдены застройщики, которые завершат строительство проблемных домов. "На сегодняшний день в Гагарине новый застройщик приступил к строительно-монтажным работам. В течение следующего года все 150 человек, пострадавших от действий недобросовестного подрядчика в Гагарине, получат новое жилье", - уточнили в пресс-службе.

Наиболее сложным является многоквартирный дом застройщика ООО "ТомСолСервис" в Смоленске, где новый подрядчик планирует завершить строительные работы до конца 2019 года. "По всем объектам у нас есть видение, как решать проблему обманутых дольщиков в период до 2020 года. Я надеюсь, что в указанные сроки этот вопрос в регионе будет решен в полном объеме. Между тем на сегодняшний день администрация города Смоленска, на территории которого находится проблемный объект, полностью отстранилась от сложившейся ситуации и не выражает никакой заинтересованности в решении проблем обманутых граждан-участников долевого строительства", - цитирует пресс-служба начальника департамента государственного строительного и технического надзора региона Геннадия Наумова.

Ранее сообщалось, что на первый квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков в России было чуть более 30 тыс. граждан. По данным Генпрокуратуры, их количество гораздо больше - до 40 тысяч человек.