Приморье получило 5 млрд рублей на реализацию комплексного плана развития

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Приморский край получил 5 млрд рублей из федерального бюджет на реализацию Комплексного плана социально-экономического развития региона, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

"Средства в размере 5 млрд рублей из федерального бюджета направлены Приморскому краю на реализацию Комплексного плана социально-экономического развития региона. Соответствующее постановление подписано в июне, средства пойдут на строительство социальных объектов", - говорится в сообщении.

Деньги направят на строительство объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Реализовать проекты планируется в 2018 - 2020 годах. В частности, построят две новые поликлиники и установят дополнительно восемь фельдшерско-акушерских пунктов в районах края. Средства пойдут также на строительство пяти новых детских садов, школы на 6 тыс. мест и модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования.

Кроме того, отремонтируют и построят дома культуры в селах Многоудобное Шкотовского района и Первомайское Михайловского района, реконструируют дом культуры села Новоникольск, создадут культурно-исторический парк "Россия - моя история" и построят центр культурного развития в Большом Камне. В списке новых спортивных объектов - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Фокино и Славянке, крытого тренировочного катка в Уссурийске и спортивно-восстановительного комплекса на улице Серова во Владивостоке.

Расходы краевого и местных бюджетов на софинансирование мероприятий комплексного плана составят 1%.

Всего с 2018 по 2020 годы по поручению президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке построят 199 новых социальных объектов.