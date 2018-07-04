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В пострадавшие от паводка районы Якутии отправят мобильные правительственные группы

В стране
4 июля, 9:46 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 4, июля. /ТАСС

Власти пообещали восстановить жилье, социальные объекты и дороги, а также в полном объеме выплатить компенсацию жителям региона

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ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Рабочие группы правительства Якутии отправят в наиболее пострадавшие от весеннего паводка районы республики для контроля за ходом аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил в среду на заседании правительственной комиссии и.о. главы кабмина региона Владимир Солодов.

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Ранее врио главы Якутии Айсен Николаев призвал ускорить работу региональных и местных властей по ликвидации последствий масштабного паводка, назвав ситуацию близкой к критической из-за неготовности пострадавших сел к предстоящему отопительному сезону.

"Мы будем ставить акцент на постоянном контроле и мониторинге хода аварийно-восстановительных работ. Наша святая обязанность в том, чтобы пострадавшие жители в полном объеме получили компенсации, в полном объеме восстановить жилье, социальные объекты, дороги. В правительстве закрепили ответственных за каждый район, в особо сложных районах это будут целые группы, ответственные по отраслям", - сказал Солодов.

Он добавил, что особый контроль уделяется своевременности и целевому назначению направляемых средств. "О любых нарушениях этого графика просьба лично информировать. Я буду ежедневно следить", - сказал Солодов.

Предварительный ущерб от масштабного паводка в Якутии в этом году превысил 1,3 млрд рублей. С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии оказались затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Николаев, Айсен Сергеевич
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