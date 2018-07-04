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Власти Хабаровского края намерены в ближайшие пять лет довести очистку стоков до 100%

В стране
4 июля, 11:00 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 4, июля. /ТАСС

Сейчас в регионе внедряются новые технологии в водоотведении и водоочистке

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ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Сбрасываемые на территории Хабаровского края сточные воды очищаются на 95%, в ближайшие пять лет стоки в регионе будут очищаться полностью. Об этом сообщила в среду ТАСС замминистра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Полина Шутова.

Накануне на совещании, посвященном вопросам экологической безопасности в Дальневосточном федеральном округе, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что более половины сточных вод на Дальнем Востоке сбрасывают в водоемы вообще без какой-либо очистки. По его словам, в целом по округу до установленных нормативов очищается только 15% сточных вод.

"В целом по региону 95% стоков очищаются. В Комсомольске-на-Амуре - 100%, в Хабаровске - более 80% очищается. Идет работа по внедрению новых технологий в водоотведение и водоочистку, проводятся мероприятия по реконструкции очистных сооружений, скважин, ливневых стоков в каждом районе края", - сказала Шутова, подчеркнув, что 100%-ного очищения всех сбрасываемых стоков в Хабаровском крае получится добиться в ближайшие пять лет.

Она добавила, что Хабаровский край стал единственным регионом России, где удалось реализовать концессионное соглашение с частным инвестором по строительству очистного сооружения. Объект построили и на днях ввели в эксплуатацию в поселке Переяславка района имени Лазо. По словам замминистра, интерес к подобным проектам в регионе, реализующимся на условиях концессии, проявили около 20 инвесторов.

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