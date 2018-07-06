История страны и мира в голосах станков и машин

В очень темном помещении на втором этаже бывшего цеха завода "Октава" в Туле загорается один из полупрозрачных экранов размером примерно четыре на пять метров. Включается подсветка станка, стоящего за ним на небольшом постаменте. Звучит музыка, и голос актера Сергея Чонишвили объявляет: "Вы находитесь в Музее станка. Это музей техники и человека, рассказывающий историю государства и мира через историю станков и машин". Потом более мягкий голос Вениамина Смехова начинает повествование о "Прялке Дженни". С появления в 1765 году этой первой механизированной прядильной машины Джеймса Харгривса фактически началась промышленная революция.

"У Смехова прекрасный тембр голоса, который действительно затягивает, сразу погружает в некую сказочную атмосферу. И голос Сергея Чонишвили, кстати уроженца Тулы, убедительный, низкий, бархатный, очень хорошо подошел для создания образа промышленных объектов", — говорит директор музея Евгения Бабакаева.

В музее нет экскурсовода, но все объекты "говорят" сами. Стрелки на полу указывают, как двигаться от экрана к экрану, подсветка гаснет и зажигается уже в другом месте, подсказывая дорогу. "Есть очень яркие моменты, когда у нас работает дым-машина, а на всех экранах одновременно льется расплавленный металл, как в доменном цеху", — рассказывает директор.

Экскурсия наполнена сложным содержанием. "Скажем, показывая станок 1940-х годов, мы говорим и об истории Великой Отечественной войны или об истории развития всей отрасли в этот период", — поясняет Евгения.

В зале есть целая отдельная коллекция заводских звуков. В этом секторе с потолка свисают золотистые трубы разной длины, в них вмонтированы динамики, и из каждого доносится свой звук — работающего механизма, станков и т.д. Все вместе они создают звуковую инсталляцию "Звуки заводов".

Развернуть Услышать шум предприятий можно с помощью инсталляции "Звуки заводов" © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава" Услышать шум предприятий можно с помощью инсталляции "Звуки заводов" © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Режиссерский подход

По мнению создателей Музея станка, им удалось продвинуться в использовании мультимедийных технологий. "Если просто показывать проекции, то в этом нет проработанного контента, основной мысли, логики, режиссерской работы. У нас, мы можем совершенно точно об этом говорить, вы как будто погружаетесь внутрь кино или спектакля", — рассказывает Бабакаева.

В работе над проектом участвовали известные актеры — Алиса Гребенщикова, Ирина Пегова, Александр Балуев, Никита Ефремов. Специально для Музея станка они снялись в видеозарисовках, прочли отрывки из дневников простых рабочих, фрагменты из литературных произведений.

Подбором актеров и текста, который они читают, созданием визуального ряда из фотографий, рисунков, видео занималась команда специалистов. Не только контент, но и всю техническую начинку разрабатывали специально под этот новый музейный проект. В экспозиционном зале восемь станков. Самый старый — пресс для патронно-гильзового производства — выпущен в конце XIX века, далее — более современные, например токарный станок с ЧПУ (числовым программным управлением) 1991 года. С собранием материалов о промышленности и индустриальной культуре можно ознакомиться при помощи сенсорных мониторов и наушников.

Теория и практика

Музей станка — не отдельно существующий объект, это часть большого творческого индустриального кластера "Октава", организованного при поддержке госкорпорации "Ростех", ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и правительства Тульской области. Сумма вложений составила около 1 млрд рублей.

В кластере есть Высшая техническая школа, где будут проходить курсы повышения квалификации инженеры, научная библиотека, инновационная лаборатория "Фаблаб Maker", оснащенная 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками. "Мне кажется, очень здорово сочетать теорию с практикой, ведь у людей есть потребность заниматься прикладной работой, узнавая через это что-то новое. Совместно с лабораторией "Фаблаб Maker" мы придумали такую фишку: дети на фрезерном станке вырезают, например, шкатулку, а потом поднимаются к нам в музей на экскурсию и узнают, что этот станок означал для производства и для развития индустрии в целом", — говорит Евгения.

Площадь экспозиции музея — 700 квадратных метров. На музейном этаже есть зал временных экспозиций, в котором сейчас размещена выставка "Руины: опыт воссоздания", организованная куратором Светланой Тейлор. Главная тема — восстановление завода "Октава", который с 1927 года производит микрофоны и другое акустическое оборудование.

Развернуть В экспозиционном зале расположено восемь станков © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава" В экспозиционном зале расположено восемь станков © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Еще одна практическая составляющая — предоставление музейных площадей для проведения временных выставок. "В будущем мы продолжим разрабатывать тему современного искусства. Это могут быть любые арт-проекты, совпадающие с направлениями работы кластера, и я не вижу разницы между региональными проектами, федеральными или международными. Главное — чтобы художники, артисты, перформеры, музыканты в творчестве были сопричастны индустриальному наследию нашей страны", — говорит Бабакаева.

Человеческие истории и сказки

Любой экспонат, даже современный, попав в музей, уже становится историей, что уж говорить про станки и технику вообще, которые в современном мире развиваются стремительно. Сделать музей неустаревающим — это была одна из серьезных задач. "В музее, который рассказывает об истории, мы не хотели ставить точку, чтобы он не стал музеем вчерашнего дня. Из этого родилась идея многослойного сценария для экспозиции, ведь мультимедийные технологии тем и удобны, что в одном и том же пространстве можно создать совершенно разное наполнение", — рассказывает Евгения.

Сейчас в музее работает магистральная экскурсия "История промышленности", но в дальнейшем появится новый сценарий — экскурсия об истории рабочих и промышленности в литературе: от произведений Николая Лескова, в которых рабочий выглядит скорее как самоучка-изобретатель, до сложных образов в произведениях Андрея Платонова. А затем начнутся экскурсии, ориентированные на детей и семейную аудиторию. Всего таких сценариев предполагается восемь, и для каждого из них сформируют собственную базу фото-, видео- и аудиоматериалов.

Развернуть © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава" © Пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Еще в планах — сделать документальный спектакль, основанный на интервью с работниками завода "Октава", и он тоже будет мультимедийным. "Планируем в этом году поставить и новогоднюю сказку — на промышленную тематику, конечно. Это связано и с тем, что Тула в 2018 году стала Новогодней столицей России. Есть уже и подходящий литературный материал — сказка российской писательницы Дарьи Варденбург, где герои — станочек и его пес по кличке Шпиндель. Пока идея в стадии разработки, но я думаю, мы сможем все это интересно увязать с контекстом нашего музея", — говорит Бабакаева.

Алексей Шершнев