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Около 70 электропоездов "Ласточка" будут работать в день матча ЧМ Россия - Хорватия в Сочи

В стране
4 июля, 13:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

Электропоезда будут курсировать между Сочи, Имеретинским курортом, аэропортом Адлера и курортом "Роза Хутор"

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Около 70 электропоездов "Ласточка" будут работать в день матча Россия - Хорватия, который пройдет в Сочи 7 июля, рассказали в среду ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал, где соперником команды России станет сборная Хорватии. Матч 1/4 финала пройдет в Сочи 7 июля, начало в 21:00.

"Около 70 поездов "Ласточка" у нас будет работать в день матча Россия - Хорватия. Электропоезда будут курсировать между Сочи, Имеретинским курортом, аэропортом Адлера и курортом "Роза Хутор", - уточнили в пресс-службе.

Такое количество поездов используется во все дни, когда в Сочи проходят матчи чемпионата мира по футболу, в то время как в другие дни чемпионата работают 36 поездов "Ласточка".

Поезда "Ласточка" оборудованы 368 мягкими креслами, розетками, туалетами, есть места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость движения состава 160 км/ч, вагоны оснащены системами климат-контроля, wi-fi, пожаротушения и видеонаблюдения. Составы построены в России в 2016 году по технологии Siemens. У поездов этой серии увеличенный срок службы и межремонтного пробега, они могут перемещаться на расстояния до 1,4 тыс. км без дополнительного обслуживания.

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