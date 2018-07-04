Суд разрешил лагерю "Ласпи" в Севастополе принять вторую смену

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Балаклавский районный суд Севастополя отменил ограничительные меры в отношении детского оздоровительного центра "Ласпи", где в июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом. Вторую смену лагерь примет 12 июня, сообщили в среду в пресс-службе правительства города.

"Руководство лагеря выполнило весь необходимый комплекс мер для возобновления его работы… Балаклавский районный суд отменил ограничительные меры в отношении деятельности лагеря... Вторая смена в детском оздоровительном лагере "Ласпи" стартует 12 июля", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора города Юрия Кривова.

По его словам, для устранения нарушений в "Ласпи" власти города "увеличили штат лагеря, закупили новое оборудование для пищеблока". "Мы пошли на беспрецедентные контрольные меры - у Роспотребнадзора нет претензий к организации работы пищеблока", - заявил Кривов.

Вице-губернатор добавил, что списки детей - участников второй смены - уже сформированы. "Школьники, которые не смогли оздоровиться в первой смене в "Ласпи", получили путевки в другие оздоровительные центры Севастополя и Крыма", - говорится в сообщении.

Лагерь "Ласпи" - один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте - самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

В июне в лагере заболели дети и взрослые, и он был закрыт. Власти Севастополя ожидали, что работа детского оздоровительного центра возобновится в конце июня.