Палаточный военно-спортивный лагерь для девушек открылся в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Единственный на Северном Кавказе военно-спортивный лагерь "Патрида" для девушек второй год подряд открылся на базе оздоровительного центра "Дамхурц" в Карачаево-Черкесии, количество участниц увеличилось, сообщила в среду ТАСС один из организаторов "Патриды" Тамара Тукова.

"В этом году порядка 40 девушек приехали на "Патриду", это студентки со всего Северного Кавказа, плюс есть участницы из Санкт-Петербурга, других субъектов РФ. В прошлом году было порядка 30 участниц. В этом году у нас было более 80 заявок на участие в лагере", - сказала Тукова.

Для участниц созданы военно-полевые условия - пять дней студентки будут жить в палаточном лагере, готовить еду на костре. Девушек ждет строевая подготовка, знакомство с различными военными дисциплинами, боевыми искусствами, стрельбой из лука и пневматического пистолета, основы первой медицинской помощи, преодоление "тропы разведчика".

"К созданию этой школы подтолкнул спрос. У нас есть несколько студенческих клубов, в которых состоят и девушки. Часто открывались секции единоборств, девчонкам было интересно, но они понимали, что нет площадок, где уже взрослые девушки могли бы получить новые навыки", - пояснила Тукова.

Проект стал победителем грантового конкурса и получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи.