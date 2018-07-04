Фестивали саамской и поморской культур пройдут в Териберке в ближайшие выходные

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестивали саамской и поморской культур пройдут 7-8 июля в сельском поселении Териберка Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Седьмого и восьмого июля 2018 года в сельском поселении Териберка состоятся II открытый поморский фестиваль "Рыбка-окунечек-2018" и фестиваль культуры народов Севера "Сказки на песке", - говорится в сообщении.

Оба фестиваля проводятся для содействия развитию саамской и поморской культуры и укрепления имиджа Мурманской области как региона с возрождающейся национальной самобытностью. Гости праздника услышат саамские протяжные песни "луввьт", а также поморские напевы и современные музыкальные композиции.

В рамках фестиваля будут представлены традиционные саамские и поморские предметы одежды, а также старинные предметы быта. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов и семинаров-практикумов, приобрести навыки плетения из корня и шерстяной нити, научиться основам мезенской росписи по дереву, ознакомиться с особенностями северного фольклора, узнать секреты заготовки и рецепты приготовления лекарств на основе лечебных растений Кольского полуострова.

Организаторами мероприятий выступают родовая община коренного малочисленного народа саами "Мохкйок", общественная организация Мурманской области "Ассоциация кольских саамов", Териберский дом культуры при поддержке государственного областного бюджетного учреждения "Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера".