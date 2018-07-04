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Адыгея начала сертифицировать лес по международному стандарту

В стране
4 июля, 17:03 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 4, июля. /ТАСС

Это позволит предприятиям улучшить качество работы, перейти к глубокой переработке заготовленной древесины

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МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Адыгея стала первым регионом Юга России, где начали сертифицировать лес по международному стандарту Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет, FSC). Это позволит предприятиям улучшить качество работы, перейти к глубокой переработке заготовленной древесины и поставкам продукции для компаний "ИКЕА" и "Леруа Мерлен", сообщил в среду ТАСС руководитель управления лесами республики Рашид Бельмехов.

"Республика стала первой среди регионов ЮФО и СКФО, где один из крупных арендаторов лесного фонда для заготовки древесины - компания "Форест" - взялась за сертификацию Forest Stewardship Council. Она внедряется Всемирным фондом дикой природы (WWF). Сертификация - это и знак качества для продукции, который дает возможность выйти на новые рубежи ее сбыта, и возможность сохранить экологию", - сказал Бельмехов.

В Адыгее все леса относятся к категории защитных, в которых разрешены только выборочные рубки. Территория республики имеет высокую экологическую ценность, поэтому потребовалась разработка принципов FSС специально для региона. К решению этой задачи были подключены специалисты Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Института экологии горных территорий РАН, WWF России. Они подготовили методические рекомендации по сохранению биологического разнообразия при заготовке древесины в Краснодарском крае и Адыгее.

Сертификация улучшит инвестиционную привлекательность отрасли, приведет к модернизации лесоперерабатывающих предприятий и глубокой переработке лесоматериалов, в том числе дров и отходов. Переход на глубокую переработку - основная задача, которая ставится перед всеми арендаторами и лесозаготовителями Адыгеи. По словам руководителя управления лесами республики, ведомством совместно с министерством экономического развития региона прорабатываются программы по привлечению в лесную отрасль инвесторов по глубокой переработке древесины.

"В ЮФО Адыгея считается одним из самых лесистых регионов - 36,7% от площади земель, занятых лесными насаждениями, при средней лесистости в округе 6,2%. В республике лесозаготовки ведутся на площади 230 тыс. га леса, их объем сегодня составляет около 250 тыс. кубометров. Основные заготавливаемые породы - пихта, бук, дуб и ясень", - отметил Бельмехов.

Государственная дума РФ ранее в третьем окончательном чтении единогласно приняла закон об обязательном восстановлении лес в объемах, равных их вырубке. По данным Общероссийского народного фронта, в стране ежегодно легально вырубается более 1 млн гектаров лесов, 80% из них приходятся на лесные участки, предоставленные в аренду. При этом, по данным Минприроды РФ, свой план по восстановлении лесов арендаторы выполняют лишь на треть.

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