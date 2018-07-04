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В Туле более 600 дольщиков "проблемных" домов получат квартиры до середины 2019 года

В стране
4 июля, 17:35 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 4, июля. /ТАСС

Как отметил глава региона Алексей Дюмин, в правительство области поступают жалобы от дольщиков, что сроки сдачи жилых домов не соблюдаются

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ТУЛА, 4 июля. /ТАСС/. Более 600 участников долевого строительства в Туле, сроки сдачи жилья которых задерживаются, получат квартиры к середине 2019 года. Об этом сообщил директор компании застройщика на встрече дольщиков с губернатором Тульской области.

Как отметил глава региона Алексей Дюмин, в правительство области поступают жалобы от дольщиков, что сроки сдачи жилых домов не соблюдаются. По некоторым домам они переносились уже пять раз, в результате чего более 600 человек не смогли вовремя получить квартиры.

"В регионе застройщикам предъявлено требование - не допускать переноса сроков и обеспечить соблюдение прав участников долевого строительства. В случае возникновения проблем дольщики должны незамедлительно сигнализировать об этом в инспекцию по архитектурно-строительному надзору", - отметил Дюмин.

Микрорайон "1-й Юго-Восточный", при возведении которого возникли сложности с соблюдением сроков строительства, находится недалеко от центральной части Тулы. В общей сложности здесь планируется возвести 19 многоэтажных домов, а также детский сад, спортивные и игровые площадки.

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