Оценку лесных ресурсов в Адыгее завершат осенью

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи до осени проведут таксацию (оценку состояния) лесного фонда республики, на эти цели направлено более 40 млн рублей, сообщил в среду ТАСС руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов.

"Лесной план региона рассчитан на десять лет, и, поскольку лесоустройство последний раз производилось в республике в 1996 году, оно сильно устарело. Для определения качественных и количественных характеристик состояния лесов республики мы проведем до осени актуализирующие состояние лесного фонда работы и потом составим новые лесохозяйственные регламенты лесничеств. На эту работу из федерального бюджета выделено около 10 млн рублей и более 30 млн рублей направят арендаторы лесных территорий", - сказал Бельмехов.

По его словам, леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 43% территории (337 тыс. га) и имеют высокую экологическую ценность, здесь разрешены только выборочные рубки. Лесозаготовки ведутся на площади 230 тыс. га леса, их объем составляет около 250 тыс. кубометров. Актуализация лесного фонда поможет оценить санитарное и лесопатологическое состояние лесов, определить, в каких местах необходимо провести воспроизводство лесов, а в каких проложить дороги для защиты от пожаров.

Устаревшее лесоустройство тормозит в республике работу по сертификации Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет, FSC), внедряемой Всемирным фондом дикой природы (WWF) для сохранения экологии. Сертификация приведет к модернизации лесоперерабатывающих предприятий и глубокой переработке лесоматериалов, улучшит инвестиционную привлекательность отрасли. Это даст возможность Адыгее выйти на новые рубежи сбыта продукции.

"При наличии соответствующих новым требованиям технологий можно более эффективно перерабатывать тот объем ценных пород - дуб, бук, ясень, который не так широко представлен в других регионах России. Мы можем и должны этим пользоваться. Считаю, это решит одновременно и задачу по созданию для населения новых рабочих мест, что в свою очередь повлечет еще больше налоговых отчислений в бюджет республики", - добавил руководитель ведомства.

Государственная дума РФ 3 июля в третьем окончательном чтении единогласно приняла закон об обязательном восстановлении лесов для всех пользователей. Документ основан на предложениях Общероссийского народного фронта. По статистике ОНФ, в стране ежегодно легально вырубается более 1 млн гектаров лесов, 80% из них приходятся на лесные участки, предоставленные в аренду. При этом, по данным Минприроды РФ, свой план по восстановлении лесов арендаторы выполняют лишь на треть.