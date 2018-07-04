В Калмыкии планируют достроить три дома для обманутых дольщиков

ТАСС, 4 июля. Власти Калмыкии рассчитывают до конца года завершить строительство трех многоквартирных домов для обманутых дольщиков. Квартиры получат более 180 человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Планируется ввести три дома в эксплуатацию для дольщиков и выплатить денежную компенсацию участникам строительства одного проблемного объекта", - сообщили в ведомстве, отметив, что эти данные были озвучены региональными властями в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева по вопросам защиты прав дольщиков.

В Республике Калмыкия сейчас насчитывается шесть "проблемных" домов. В регионе разработан план-график, предусматривающий перечень мероприятий по каждому объекту. В декабре прошлого года в Калмыкии был сдан объект, строительство которого было заморожено с 2013 года.