В Калининграде встретили международную гуманитарную экспедицию "Паруса духа"

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Международная гуманитарная экспедиция "Паруса духа" прибыла в среду в Калининград. На борту океанского катамарана в числе участников находятся люди с ограниченными возможностями здоровья из регионов России и зарубежных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной политики Калининградской области.

"Членов отважной интернациональной команды - представителей Швеции, Франции, Латвии, Нидерландов и России - встретили по доброй морской традиции "жареным поросенком", - рассказала представитель министерства Алена Михайлова, заметив, что "это был сладкий торт в виде домашнего животного". И торт оказался как нельзя кстати: капитан катамарана Улдис Межулис из Рижского яхт-клуба сегодня отмечает день рождения.

Калининград - финальная точка гуманитарной экспедиции "Паруса духа", проекта, миссия которого состоит в формировании позитивной модели взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья и общества, создание международных инклюзивных сообществ, отметил автор проекта, руководитель автономной некоммерческой организации "Белая трость", житель Екатеринбурга Олег Колпащиков.

С 2011 года инклюзивные команды, включающие людей с ограниченными возможностями здоровья, путешествовали по 14 маршрутам. Нынешний, 15-й, стартовал 1 июня в Риге, за минувший месяц океанский катамаран и его команда посетили различные порты Латвии, Финляндии, Швеции, Литвы.

Международный инклюзивный парусный фестиваль "Паруса духа" в Калининграде откроет парусная экспедиция по водным путям области, состоится многодневный гребной поход на морских шестивесельных шлюпках с участием детей с инвалидностью, другие состязания на реке Преголя и в Калининградском морском канале. В Музее Мирового океана участники проекта и гости проведут "круглый стол" на тему "Инклюзивные социальные проекты: спорт, культура, туризм, образование".

Проект "Паруса духа" осуществляется при поддержке российской госкорпорации "Росатом".