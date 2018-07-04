В Ульяновской области внедрят сводный план-график всех госзакупок

УЛЬЯНОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен внедрить в регионе единый план-график всех государственных закупок, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В перспективе мы планируем внедрить на территории региона практику ведения сводного плана-графика закупок всех заказчиков. Это поможет не только скорректировать цены заказчиков, но и решить ряд других важных задач в данной сфере", - приводятся в сообщении слова Морозова.

По мнению губернатора, это позволит сделать процедуру максимально прозрачной и понятной для всех сторон. Морозов также поручил директору департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики региона Инге Погореловой ознакомиться с лучшими практиками ведения бюджетных закупок в России.

По словам Погореловой, которые приводит пресс-служба областного правительства, для всех заказчиков проблемой являются нарушения при планировании и нормировании закупок, несмотря на то, что вся нормативная база по данному направлению в Ульяновской области принята. "Как показывает практика, заявители наиболее часто обжалуют формирование и описание объекта закупки. Это обусловлено постоянными изменениями федерального законодательства о контрактной системе", - сказала Погорелова.

Ранее в регионе вскрылись факты хищения в области закупок медицинских препаратов. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, депутата регионального Заксобрания Игоря Тихонова, гендиректора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов вынуждали медучреждения проводить закупки через министерство, а также заключать контракты с "Ульяновскфармацией" на поставку медицинского кислорода, средства от которых были переведены на подконтрольные организации и растрачены.