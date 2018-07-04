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Под Пензой осенью начнется строительство поселка для инвалидов

В стране
4 июля, 20:14 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 4, июля. /ТАСС

Арт-поместье будет состоять из нескольких таунхаусов

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ПЕНЗА, 4 июля. /ТАСС/. Строительство арт-поместья "Новые берега", предназначенного для самостоятельного проживания молодых людей с инвалидностью, начнется осенью 2018 года в районе села Богословка Пензенской области. Об этом ТАСС сообщила инициатор проекта, исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.

"Это будет коттеджный поселок, рассчитанный на проживание порядка 80 человек. Работа над проектной документацией завершается, осенью будет залит фундамент первого дома. <…> Реализация проекта рассчитана на три-пять лет. В течение двух лет мы планируем построить три больших дома на девять квартир каждый", - сказала Львова-Белова, уточнив, что на данном этапе проект реализуется за счет частных инвестиций.

Арт-поместье будет состоять из нескольких таунхаусов на две, четыре и девять квартир, в них смогут проживать молодые люди с инвалидностью по зрению, психическими отклонениями, а также колясочники. В поселке для них будет создана доступная среда и рабочие места - планируется открыть гостиницу для животных, питомник для собак хаски, небольшую турбазу и организовать ряд мелких производств. Недвижимость будет предоставляться жильцам арт-поместья в безвозмездную аренду на постоянной основе.

По словам Львовой-Беловой, с открытием "Новых берегов" в Пензенской области будет завершена единственная в России комплексная система поддержки и личностного развития инвалидов, которая включает несколько центров. Помимо коттеджного поселка в нее входят "Дом Вероники" - пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.

"Дом Вероники" рассчитан на стационарное проживание тех, у кого есть тяжелая форма инвалидности. Часть ребят, которые здесь находятся, сейчас готовы к тому, чтобы перейти в "Квартал Луи", где они самостоятельны, живут коммуной, без дополнительного персонала. Предполагается, что на третьем этапе они будут переходить в "Новые берега" и жить там самостоятельно, одни или с семьями", - уточнила Львова-Белова.

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