Гастрономический турмаршрут соединит Финляндию и Карелию

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июля. /ТАСС/. Гастрономический маршрут для туристов между Финляндией и Карелией создадут в ближайшие два года в рамках грантового проекта Kalitka по программе приграничного сотрудничества, сообщила в среду ТАСС его координатор, научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Екатерина Шлапеко.

"В рамках проекта планируется создать первый гастрономический маршрут, соединяющий финскую Северную Карелию и Республику Карелия. На его пути туристы смогут познакомиться с особенностями национальной кухни по обе стороны границы. Для того чтобы определить точки маршрута, будет организовано исследование мест общественного питания около достопримечательностей", - сказала Шлапеко.

По ее словам, эксперты проекта познакомятся с помещениями заведений, персоналом, оборудованием, блюдами и оценят соотношение цены и качества продукции. По итогам исследования для туристов разработают гастрономический мобильный гид. Пользователи смогут увидеть на интерактивной карте кафе и рестораны, где можно отведать, к примеру, традиционный карельский пирожок из ржаного текста с картошкой - калитку. Также можно будет посмотреть меню заведений.

"Цель проекта - развить гастрономический туризм на приграничных территориях, повысить их привлекательность. Основное внимание в проекте будет уделено укреплению приграничных бизнес сообществ, развитию сельских территорий, национальной кулинарной культуры и продвижению местных продуктов питания", - отметила Шлапеко.

Она добавила, что начало реализации проекта запланировано на осень-зиму 2018 года. Маршрут планируется создать к сентябрю 2020 года. Общий объем финансирования составит 675 тыс. евро. Партнерами проекта с финской стороны выступают университет прикладных наук Северной Карелии, а также муниципальный образовательный и учебный консорциум Северной Карелии.