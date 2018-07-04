Госдума в первом чтении приняла законопроект о переезде соотечественников в ДФО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственная дума приняла в среду в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления соотечественникам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

Законопроект устанавливает возможность передачи в безвозмездное пользование земельных участков в Дальневосточном федеральном округе участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Изменения вносятся в закон о "дальневосточном гектаре". В соответствии с действующим законом гражданину на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся на территории ДФО, площадь которого не превышает одного гектара. Площадь участка, предоставляемого на основании заявления, поданного несколькими гражданами, также исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого человека.

Пояснения Минвостокразвития

Статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, слова которого приводит пресс-служба министерства, пояснил, что рассматриваемый законопроект разработан во исполнение поручения президента России по итогам заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 6 сентября 2017 года.

"Законопроектом предусматривается возможность предоставления "дальневосточных гектаров" в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта госпрограмма утверждена указом президента РФ и является одной из мер, направленных на стабилизацию численности населения нашей страны, в первую очередь на стратегически важных территориях", - цитирует Волкова пресс-служба Минвостокразвития.

Участнику госпрограммы выдается свидетельство сроком на три года. При этом участники программы могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в том числе без соблюдения условий о сроке постоянного проживания на территории РФ.

Волков добавил, что основными целями законопроекта является повышение привлекательности Дальнего Востока при выборе постоянного места жительства участниками госпрограммы и привлечение на территорию ДФО работоспособного населения.

"В 2017 году в Госпрограмме добровольного переселения соотечественников в регионы Дальнего Востока приняло участие 5348 человек. Это около 5 процентов от общей численности всех участников госпрограммы по переселению соотечественников. По нашим оценкам, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до 3 тысяч человек", - добавил замминистра.

По словам замглавы Минвостокразвития России, порядка 70 процентов от общей численности соотечественников подали заявления на участие в госпрограмме по переселению соотечественников, имея разрешение на временное проживание или вид на жительство, то есть продолжительное время проживали на Дальнем Востоке. "Для этой категории людей будет весьма актуальным предоставление возможности оформить "дальневосточный гектар" до оформления гражданства России для закрепления именно в данном макрорегионе", - пояснил Волков.

О "дальневосточном гектаре"

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет- портале надальнийвосток.рф. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.