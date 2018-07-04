В горах Ингушетии построят торгово-досуговый центр

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Многопрофильный торгово-досуговый центр "Гостиный двор Армхи" построят в горном Джейрахском районе Ингушетии в 2019 году. Стоимость инвестиционного проекта составляет около 12,6 млн рублей, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму республики Марем Оздоева.

"Многопрофильный торгово-досуговый центр "Гостиный двор Армхи" будет построен в 2019 году. В него войдут краеведческий музей, торговые ряды с ассортиментом региональных продуктов питания, сувенирные лавки, ресторан с летней верандой и кофейня, а также спортивные и игровые детские площадки. Объем инвестиций в проект составит около 12,6 млн рублей", - сказала Оздоева.

По ее словам, строительство новых объектов остро необходимо республике, поскольку поток туристов в регион ежегодно увеличивается.

"Поток туристов в Ингушетию непрерывно растет, поэтому важно расширять инфраструктуру и возможности отдыха для гостей. Строятся новые гостиницы, совершенствуется инфраструктура, появляются новые места отдыха. Сегодня частный бизнес вкладывает значительные средства в развитие туризма", - добавила пресс-секретарь.

В июне Министерство России по делам Северного Кавказа и компания "Курорты Северного Кавказа" подписали трехстороннее соглашение об осуществлении туристско- рекреационной деятельности с первым резидентом курортов Армхи и Цори - ООО "Туристический центр".