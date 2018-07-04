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В Грозном начали строительство жилого комплекса

В стране
4 июля, 22:03 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, июля. /ТАСС

Общая площадь земельного участка, определенного под строительство, составляет 33956 кв. м

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ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки капсулы под строительство крупного жилого комплекса на 1631 квартир прошла в Грозном. Послание потомкам подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Совсем скоро столица Чеченской Республики отметит свое двухсотлетие. В преддверии этого грандиозного события мы начали масштабную кампанию по превращению Грозного в один из самых современных и благоустроенных городов. В ближайшие годы здесь будет построено свыше 1600 квартир общей площадью около 134 тыс. квадратных метров", - сказал на церемонии руководитель республики.

По его словам, проект является инвестиционным. Общая площадь земельного участка, определенного под строительство, составляет 33956 квадратных метров.

"Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда мечтал превратить Грозный в один из самых красивых и величественных городов. Сегодня мы успешно претворяем его мечту в жизнь. Я уверен, в ближайшем будущем Грозный станет не только жемчужиной Северного Кавказа, но и гордостью всей России", - добавил Кадыров.

Новый жилой комплекс, состоящий из восьми многоэтажных домов, расположится в Грозном, по улице Асланбека Шерипова.

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