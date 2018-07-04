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Расходы по строительству лесных питомников переложат на бизнес

В стране
4 июля, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава Рослесхоза Иван Валентик добавил, что в ближайшие три года будет построено шесть селекционно-семеноводческих центров

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расходы по строительству лесных питомников переложат на бизнес, на следующей неделе соответствующий законопроект рассмотрит Совет Федерации. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик.

Валентик подчеркнул, что 150 тыс. гектаров леса, ежегодно вырубаемые строителями дорог и трубопроводов, должны восстанавливаться за счет бизнеса.

"Законопроект, регламентирующий компенсационное лесовосстановление, восполнит этот пробел и охватит инфраструктурные проекты. Для обеспечения первого и самого главного переходного периода доля государственных инвестиций в строительство этих питомников должна быть минимальной - они должны возводиться за счет бизнеса", - цитирует Валентика "Российская газета".

Руководитель Рослесхоза добавил, что в ближайшие три года будет построено шесть селекционно-семеноводческих центров. Это позволит выращивать 30 млн. сеянцев в год.

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