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Прямое автосообщение свяжет самый отдаленный район Северной Осетии с Владикавказом

В стране
4 июля, 22:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, июля. /ТАСС

Проект строительства автодороги Кавказ - Хурикау - Старый Батакаюрт, которая напрямую свяжет столицу Северной Осетии - Владикавказ с Моздокским районом, разрабатывается властями республики

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Северная Осетия будет включена в разрабатываемый правительством РФ национальный проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, что позволит проложить прямое дорожное сообщение между Владикавказом и Моздоком. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым.

"Участники диалога обсудили возможность включения республики в разрабатываемый правительством РФ национальный проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Данная мера позволит проложить прямое дорожное сообщение между Владикавказом и Моздоком", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Проект строительства автодороги Кавказ - Хурикау - Старый Батакаюрт, которая напрямую свяжет столицу Северной Осетии - Владикавказ с Моздокским районом, разрабатывается властями республики.

В настоящее время до района добираются через дорогу длиной 134 км, пролегающую через соседние республики - Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Новая автодорога позволит сократить протяженности пути почти на 35 км.

"Отсутствие прямого сообщения со столицей республики является острейшей проблемой Моздокского района, создающей в том числе предпосылки к оттоку коренного населения. По данному вопросу имеются многочисленные обращения местного населения в различные органы государственной и муниципальной власти", - сказал Битаров.

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