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В КБР перекрыто движение по единственной дороге, ведущей к Эльбрусу

В стране
5 июля, 9:11 дата обновления: 5 июля, 9:51 UTC+3 НАЛЬЧИКА НАЛЬЧИКА 5, июля. /ТАСС

В республиканском управлении МЧС сообщили, что из-за подъема уровня реки Баксан несколько участков дороги оказались затопленными

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НАЛЬЧИКА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная автодорога Прохладный - Азау, ведущая к подножию Эльбруса, перекрыта из-за подъема уровня реки, сообщили в четверг в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 07:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в результате прохождения обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау 61 км и выше за г. о. Тырныауз. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, дорога подтоплена в трех местах.

"В трех местах подмывает дорогу. Мы сейчас расставили людей и наблюдаем", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году в результате схода мощного селевого потока в реку упали три автомобиля, три человека погибли. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. В горах КБР отрезанными от внешнего мира остались свыше 7,7 тыс. человек.

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