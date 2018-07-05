Курбатов: новые спортбазы сделают Кисловодск площадкой развития профессионального спорта

ПЯТИГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. Строительство двух крупных ультрасовременных спортивных баз, спортивных терренкуров и канатной дороги на Большом и Малом Седле, которое идет в Кисловодске, сделает его мощной площадкой развития профессионального спорта на всероссийском уровне, рассказал ТАСС глава города-курорта Александр Курбатов.

"Созданием спортивной инфраструктуры мы, с одной стороны, реализуем серьезный пласт стратегии развития города Кисловодска, с другой - это позволяет создать мощную российскую площадку для развития профессионального спорта", - сказал он.

Курбатов отметил, что создание базы для профессионального спорта и проведения соревнований самого высокого уровня является одним из стратегических направлений развития города. И этому способствуют особенности географического положения и природно- климатических условий курорта. "Кисловодск находится в среднегорье, здесь иные параметры атмосферы, климата, уникальная экология, и такое географическое положение позволяет спортсменам эффективно тренироваться, быстрее достигать высоких результатов", - рассказал он.

В условиях среднегорья

По словам Курбатова, сегодня уже заканчивается полная реконструкция верхней базы Олимпийского резерва, которая расположена в среднегорье, на высоте около 1300 метров над уровнем моря, на горе Малое Седло. Там смогут одновременно тренироваться 450 человек, построен игровой манеж, два футбольных поля, беговая инфраструктура, два спортивных поля, бассейн, медицинский реабилитационный центр для спортсменов, площадью 5 тыс. кв. метров. Заканчивается строительство ледового дворца и легкоатлетического манежа. "По уникальной технологии построены две новых гостиницы, там даже кровати двухметровые, специально под рост спортсменов", - рассказал Курбатов.

"Также на уровне правительства России мы обсудили ускорение финансирования строительства нижней тренировочной базы ЮФЦ спортивной подготовки "Юг Спорт", расположенной непосредственно в городе. Сроки сдвинуты с 2020 года на 2019 год, то есть на год раньше здесь будет произведена полная реконструкция стадиона, построен плавательный бассейн", - рассказал Курбатов.

Он отметил, что вся инфраструктура будет работать и для жителей Кисловодска. "Мы подписали соглашение с Минспортом РФ, что все ДЮСШ города, сегодня это 600 детей, а завтра мы эту цифру удвоим, будут обслуживаться бесплатно на верхней и нижней базах", - рассказал мэр.

Канатная дорога

На верхней базе Олимпийского резерва также будет построена канатная дорога специально для спортсменов. Она будет использоваться для тренировочного процесса и позволит атлетам быстро перемещаться и менять высотные зоны тренировок. По мнению специалистов, это даст колоссальное преимущество российским спортсменам в организации эффективных тренировок и сделает кисловодскую Олимпийскую базу уникальным объектом в Европе. "После того, как эти объекты недавно посетил зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, принято решение приступить к вопросам выделения средств на проектирование и полную реконструкцию канатной дороги в районе гор Малое и Большое Седло", - сообщил Курбатов.