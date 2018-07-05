Астраханские власти ожидают роста урожая арбузов до 260 тыс.тонн

АСТРАХАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают, что в этом году местные фермеры соберут примерно на 5% больше арбузов, чем в прошлом году. Урожай может достигнуть 250-260 тыс. тонн, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Бахчевые - наша стабильная культура, - сказал Галкин. - В основном, на рынке будут традиционные сорта, в том числе голландской селекции. Также наблюдается спрос на небольшие бессемянные арбузы - их стали активнее запрашивать торговые сети".

По словам министра, цена на астраханский бренд в регионе в этом сезоне вряд ли будет сильно отличаться от прошлогодней. В продажу они поступят несколько позднее, чем обычно. Из-за холодной затяжной весны сбор урожая арбузов в регионе отодвинулся на две недели и начался только в первых числах июля.

Среди тех, кто первым попробовал ранний астраханский арбуз был губернатор региона Александр Жилкин, посетивший на днях хозяйство фермера Ильяса Магомедова в Камызякском районе. Глава области заметил, что не согласен с предубеждением, что ранние арбузы "напичканы химией" для скорейшего созревания. "Селекционеры выводят сорта-скороспелки, у которых период вегетации сокращается до двух месяцев. Они поступят в продажу в первой половине июля и мало чем будут отличаться от тех, которые созревают за 90 дней", - цитирует Жилкина его пресс-служба.

В этом году, как ожидается, ранние арбузы составят две трети от всего урожая сладких ягод в регионе.

Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия здесь считаются идеальными для выращивания этой культуры. Более 70% урожая вывозится за пределы области.