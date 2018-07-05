Электроснабжение Эльбрусского района в Кабардино-Балкарии восстановлено

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), которое было отключено из-за подмыва опоры ЛЭП, сообщила в четверг пресс-служба МРСК Северного Кавказа.

"Энергетики филиала "Каббалкэнерго" восстановили электроснабжение Эльбрусского района. В 12:17 мск ранее отключенная из-за подмыва опоры воздушная линия ВЛ 35 кВ "Адыл-Су - Терскол"... введена в работу, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

Воздушная линия, по данным пресс-службы, отключилась в 06:40 мск. В течение нескольких часов без света оставались порядка 1,1 тыс. жителей поселков Терскол и Чегет. В аварийно-восстановительных работах были задействованы три бригады энергетиков и техника.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан также произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63-го по 104-й км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.