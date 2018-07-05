Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вузы пяти городов будут готовить узких специалистов для Севмаша

В стране
5 июля, 14:42 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июля. /ТАСС

Практику на предприятии уже начали несколько десятков студентов из шести вузов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСC

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Технические вузы пяти городов в дополнение к вузам Архангельска и Северодвинска будут готовить узких специалистов для оборонного судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"Севмаш заключил договоры о сотрудничестве с шестью ведущими государственными техническими вузами страны. В их числе Санкт-Петербургский морской технический университет, Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова (Петербург), Севастопольский университет, Белгородский технический университет им. В. Г. Шухова, Нижегородский технический университет им. Р. Е. Алексеева и МГТУ имени Н. Э. Баумана (Москва). В вузах Архангельской области готовят специалистов кораблестроительной направленности, но не готовят специалистов, например, по машиностроительному направлению, ядерным установкам, которые нужны предприятию", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Практику на "Севмаше" уже начали 59 студентов из всех шести вузов. Как пояснили на предприятии, впервые на практике на заводе такое количество иногородних студентов. Это будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства, строительства и ремонта надводных кораблей, в сфере создания радиоэлектронных систем и ядерных реакторов.

"Севмашу" в год необходимо набрать 200-250 специалистов с высшим образованием по таким специальностям, как кораблестроение, машиностроение, нужны специалисты по ядерным установкам, вооружению и другие", - приводит пресс- служба слова заместителя генерального директора по управлению персоналом Владимира Сыродубова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
3
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
4
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
5
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
6
Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали
7
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости