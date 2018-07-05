Вузы пяти городов будут готовить узких специалистов для Севмаша

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Технические вузы пяти городов в дополнение к вузам Архангельска и Северодвинска будут готовить узких специалистов для оборонного судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"Севмаш заключил договоры о сотрудничестве с шестью ведущими государственными техническими вузами страны. В их числе Санкт-Петербургский морской технический университет, Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова (Петербург), Севастопольский университет, Белгородский технический университет им. В. Г. Шухова, Нижегородский технический университет им. Р. Е. Алексеева и МГТУ имени Н. Э. Баумана (Москва). В вузах Архангельской области готовят специалистов кораблестроительной направленности, но не готовят специалистов, например, по машиностроительному направлению, ядерным установкам, которые нужны предприятию", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Практику на "Севмаше" уже начали 59 студентов из всех шести вузов. Как пояснили на предприятии, впервые на практике на заводе такое количество иногородних студентов. Это будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства, строительства и ремонта надводных кораблей, в сфере создания радиоэлектронных систем и ядерных реакторов.

"Севмашу" в год необходимо набрать 200-250 специалистов с высшим образованием по таким специальностям, как кораблестроение, машиностроение, нужны специалисты по ядерным установкам, вооружению и другие", - приводит пресс- служба слова заместителя генерального директора по управлению персоналом Владимира Сыродубова.