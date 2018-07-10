Мамонт Женя удивил ученых

Уникальный Сопкаргинский мамонт, более известный как мамонт Женя, найден прекрасно сохранившимся несколько лет назад на Таймыре. Сегодня это центральный экспонат коллекции Таймырского краеведческого музея. Первые результаты исследования мамонта показали, что эта находка может изменить устоявшиеся научные представления. Есть предположение, что человек оказался на территории арктического полуострова на тысячи лет раньше, чем считалось до этого, рассказали ТАСС ученые, занимавшиеся исследованием мамонта.

Женя и мамонт

Останки животного были найдены в 2012 году неподалеку от метеостанции на мысе Сопочная Карга возле поселка Воронцово. Он расположен на берегу устья Енисея у его впадения в залив Карского моря. Школьник Женя Салиндер гулял по берегу, почувствовал странный запах, заглянул за обрыв и увидел большие кости, торчащие из размытой рекой земли. Он уже находил небольшие обломки костей мамонта, зубы, но такого крупного и хорошо сохранившегося мамонта увидел впервые. Женя рассказал о находке отцу, сотруднику метеостанции, а через неделю исследовать мамонта прилетели ученые из Санкт-Петербурга.

В мифах коренных народов Севера всегда присутствовали лохматые гиганты мамонты — их называют земляными оленями. Кости древних животных обычно находят в обрывах у реки, и у коренного населения считалось, что они жили под землей.

"Тундра — прекрасный консерватор, в ней сохраняются разные останки. Древние кости находят часто. Я сама из поселка Носок, что вниз по Енисею, прекрасно знаю случаи подобных находок. И сейчас люди многое несут в музей: зубы, кости, другие фрагменты палеонтологических находок", — рассказала ТАСС заведующая отделом природы Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская.

Cчитается, что тундра хранит в себе десятки тысяч тонн ископаемых останков. С древних времен они использовались для разных поделок. А сегодня на Севере промышляют бригады поисковиков, нелегально добывающих бивни мамонтов. Неизвестно, сколько останков этих млекопитающих прошло через их руки.

Однако пролежавший десятки тысяч лет в устье Енисея зверь гораздо ценнее подавляющего большинства других находок. Мамонт, названный неофициально в честь нашедшего его подростка Женей, а официально получивший наименование "Сопкаргинский" (по имени мыса, где был обнаружен), стал звездой. До него науке был известен лишь один экземпляр взрослого самца, так хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте, — Березовский мамонт, найденный в 1900 году на притоке Колымы.

Тайна Сопочной Карги

Сопкаргинский мамонт — самец 16 лет от роду. Палеонтологи извлекли из земли кости, шкуру, фрагменты многих органов, жировой горб. "Коллектив ученых во главе с Владимиром Питулько обнаружил на его скуловых дугах следы, свидетельствующие о воздействии на них орудия древнего человека — как будто на мамонта охотились <...> Мамонт жил 45 тыс. лет назад. На сегодня известно, что люди пришли на Таймыр 10–12 тыс. лет назад. Если теория подтвердится, то окажется, что люди пришли на Таймыр гораздо раньше", — поясняет Стамбровская.

Однако сохранность зверя с этой теорией не стыкуется: если мамонта добыли охотники, возникает вопрос, почему они не разделали тушу. К тому же о самом факте того, что древние люди практиковали охоту на мамонтов, ученые спорят до сих пор.

"Нет однозначных доказательств того, что люди в древности охотились на мамонтов. В те времена водилась более доступная добыча, которую проще и безопаснее убить. Мамонт — это животное страшнее современного африканского слона", — говорит красноярский археолог Роман Павлов.

Он напоминает, что в ту эпоху не было консервантов, люди сушили или вялили мясо, а чтобы переработать тушу мамонта, нужны были усилия огромного коллектива людей. В противном случае добыча портилась, привлекая запахом хищников.

Сторонники теории о том, что Женя стал добычей охотников, полагают, что люди преследовали зверя не ради мяса, а ради бивней. Земляных оленей закидывали легкими копьями, а когда те теряли силы от потери крови — добивали. Возможно, именно следы таких ударов и найдены на скулах Жени.

Не нашли, но пока и не искали

Считается, что полуостров Таймыр на севере современного Красноярского края был в древности заселен людьми, которые шли по путям миграции дикого северного оленя. В прошлом веке археолог Леонид Хлобыстин предположил, что заселение таймырской части Заполярья шло из бассейна реки Лена по рекам Хета и Волочанка. Это восток полуострова, который от берега Енисея, где нашли Женю, отделяют огромные расстояния.

Руководитель компании "Красноярская геоархеология", занимающейся археологическими раскопками, Данил Лысенко говорит, что открытия, подтверждающие или опровергающие теорию прихода людей на полуостров гораздо раньше, чем принято думать, могут быть сделаны только при дальнейшем исследовании запада Таймыра. Климат той эпохи был пригоден для жизни, однако артефактов, однозначно свидетельствующих о человеке, не найдено.

"Но их особенно и не искали. Вроде бы в семидесятые годы была короткая археологическая разведка — набегом", — рассказывает Лысенко.

По словам экспертов, пока конкретных планов по организации масштабной археологической экспедиции нет. Сложно сказать, что за люди могли появиться тогда в районе Сопочной Карги, были ли это охотники на оленей, случайно решившие добыть мамонта, или они целенаправленно охотились за гигантом. По словам Стамбровской, если теория Питулько подтвердится, она станет "сенсацией в научном мире".

Алексей Мармышев