Рыбоводный завод на Ямале выпустил в Обь более 2 млн мальков вымирающей рыбы муксуна

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты Собского завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - в четверг выпустили в Обь более 2 млн мальков муксуна. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Данил Эльтеков.

"В рамках компенсационных мероприятий ООО "Новатэк- Юрхаровнефтегаз" и ООО "Газпромнефть-Ямал" сегодня мы выпустили более 2 млн штук малька муксуна. Не секрет, что муксун находится на грани исчезновения. Мы рады, что компании топливно-энергетического комплекса понимают важность восполнения водно-биологических ресурсов именно муксуном, а не другими видами рыб", - сказал Эльтеков.

В конце августа на Собском заводе также заработает новая база по сбору икры. "Одна из основных проблем рыбоводной отрасли - отсутствие посадочного материала (икры - прим. ТАСС) ценных видов сиговых рыб, таких как муксун и чир. Мы поставили для себя важную задачу сбора данного посадочного материала не только для собственных нужд, но и для всех добросовестных участников этого рынка", - пояснили на предприятии.

База будет работать сезонно - каждый год с сентября по ноябрь, в остальное время она будет законсервирована. "Там специалисты будут ловить и сортировать рыбу, затем идет процесс передержки рыбы в более холодной воде. При падении температуры происходит процесс отдачи половых продуктов. Далее живых производителей отпускают обратно в водоем", - уточнили на Собском заводе.

Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб. Он был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".

В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также завод формирует так называемое маточное стадо муксуна. Ресурсы рыбоводного завода будут активно использованы при реализации программы по развитию аквакультуры на Ямале до 2025 года, которую утвердили весной этого года.