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Вспышка птичьего гриппа в Орловской области локализована

В стране
5 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ходе профилактических мероприятий на личных подворьях в регионе было уничтожено 100 птиц

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Угроза распространения птичьего гриппа в Орловской области миновала, в регионе продолжаются профилактические мероприятия. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Случай заражения птичьим гриппом произошел в городе Ливны Орловской области 22 июня. В ходе профилактических мероприятий было уничтожено 100 птиц на личных подворьях.

"На дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, организованы круглосуточные контрольно-пропускные посты, на которых наряду с ветеринарными специалистами дежурят сотрудники полиции. Это позволило предотвратить быстрое распространение вируса", - говорится в сообщении.

Режим карантина пока не снят. Передача вируса людям в Орловской области не зарегистрирована.

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