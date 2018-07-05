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В Рязанской области насчитали 60 тыс. медицинских туристов

В стране
5 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам губернатора, 44% из них приезжают в регион за получением стоматологической помощи

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек посетили в прошлом году Рязанскую область с целью оздоровления. Такие данные в четверг озвучил глава региона Николай Любимов, выступая на конференции, посвященной перспективе развития медицинского туризма в российских регионах.

"Рязанская область обладает неограниченным потенциалом развития медицинского туризма, - сказал Любимов. - Только в 2017 году в региональных клиниках получили помощь около 60 тысяч иностранных и иногородних граждан. По нашим прогнозам, этот поток туристов будет только увеличиваться".

По словам Николая Любимова, 44% медицинских туристов приезжают в регион за получением стоматологической помощи. "Мы стараемся развивать высокотехнологичную помощь. Совсем недавно наши медики сделали ряд операций, которые выполняют только в столичных клиниках", - отметил губернатор.

В 2017 году Рязанскую область посетили 1,5 млн туристов. В регионе рассчитывают, что к 2021 году турпоток в регион возрастет до 2 млн человек.

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