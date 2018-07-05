Около 1,9 млрд рублей направят до 2022 года на благоустройство городов Тульской области

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Тульской области до 2022 года направит 1,9 млрд рублей на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Около 800 млн из этой суммы - средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Общее финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" в области в 2018-2022 годах составит 1,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 800 млн рублей, регионального бюджета - 600 млн рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что остальная часть суммы - софинансирование муниципалитетов.

В программу благоустройства в 2018 году включены все 26 районных центров области, а также поселок Первомайский Щекинского района и историческое поселение - село Крапивна.

"Все проекты благоустройства прошли общественное обсуждение, работы в течение года проведут на 303 дворовых территориях и 30 общественных территорий - в скверах, парках. Это существенно больший объем, чем в 2017 году, когда в проекте участвовали лишь девять районов, а объектов было около 240", - отметили в пресс-службе.

По всей области организован общественный контроль и специализированный технический надзор над работами подрядчиков. "Проект "Формирование комфортной городской среды" заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации. Без подписи жителей не будет принят ни один объект", - приводит пресс- служба слова заместителя губернатора региона Сергея Егорова, курирующего данное направление.

Проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В городах и поселках с населением более тысячи человек приводятся в порядок улицы, площади, скверы. В 2017-2018 годах на реализацию программы только из федерального бюджета регионам выделяется около 50 млрд рублей.