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Реконструкторы воссоздадут рыцарский турнир на фестивале в древнем городище под Белгородом

В стране
5 июля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Фестиваль "Порубежье. Белый город" пройдет на территории Крапивенского городища с 5 по 7 июля

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ТАСС, 5 июля.  Более 150 реконструкторов воссоздадут обстановку рыцарского турнира на межрегиональном военно-историческом фестивале "Порубежье. Белый город", который с 5 по 7 июля пройдет на территории Крапивенского городища в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил ТАСС в четверг руководитель клуба исторической реконструкции "Дружина" Роман Белоусов.

"Воссоздадим маневровые сражения, турнир, массовые бои - бугурты [рыцарские турниры, в ходе которых две группы рыцарей сражаются друг против друга затупленным оружием], когда человек должен выстоять на ногах и упасть только тогда, когда совсем перестанет выдерживать удары. Все это пройдет на территории Крапивенского городища - древнерусского города, сожженного во время нашествия степняков в первой половине XIII века. Это место выбрано из- за эпохи, которую мы реконструируем", - сказал Белоусов.

Кроме белгородского клуба "Дружина", выступившего организатором фестиваля при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, в воссоздании сражений также примут участие реконструкторы из Тульской, Курской, Брянской, Воронежской, Московской и Орловской областей, а также из Харьковской области Украины. В субботу для туристов и гостей фестиваля выступят фолк- группы, состоится показ воссозданных русских, золотоордынских и европейских костюмов XII-XIV вв., откроются средневековая кузница, лучный тир, мастерские по женскому рукоделию и ручной набойке ткани.

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