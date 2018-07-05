Дни памяти жертв политических репрессий начались на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Дни памяти жертв политических репрессий начались на Соловецком архипелаге, центральным событием которых стала конференция "История страны в судьбах узников Соловецких лагерей", открывшаяся в четверг, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Анна Яковлева.

"Конференцию мы проводим в четвертый раз, но предыдущие конференции были тематические: первая была посвящена семьям [узников], приезжали родственники заключенных, вторая была посвящена Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, третья - была годовщина начала расстрельной операции 1937-38 годов, и мы посвятили ее соловецким узникам, которые погибли. У нас накопилось много исследователей, которые не попадали на эти конференции, но хотели участвовать, поэтому в этот раз у нас нет особой темы, конференция посвящена узникам соловецких лагерей", - сказала ТАСС Яковлева.

Участники конференции приехали из Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Литвы и Польши. "У нас два интересных иностранных исследования: доктор гуманитарных наук, директор Сакрального музея Рома Заянчкаускене представляет очень редкий материал об епископе Теофилюсе Матуленисе [был узником Соловецкого лагеря], профессор Института национальной памяти в Варшаве Адам Хлебович расскажет о двух заключенных - ксендзе Викентии Ильгине и Созерко Мальсагове", - сказала представитель Соловецкого музея-заповедника.

Как пояснила Яковлева, она будет рассказывать о делах неизвестных заключенных, которые хранятся в архиве управления ФСБ по Архангельской области. "На обложке [указано]: заключенные № 34 и № 32. Это были монахини", - уточнила собеседница агентства. Несколько докладов посвящены узникам Соловков - участников белогвардейского движения.

По словам Яковлевой, на конференции представлен материал о том, как на тот момент уже бывший Соловецкий лагерь фотографировала немецкая разведка во время Великой Отечественной войны. "Люфтваффе фотографировала поселок Соловецкий в 1942-43 годах, постройки лагеря тогда еще сохранились", - сказала она.

Почтить память через музыку и литературу

Дни памяти жертв политических репрессий на Соловках включают не только научную программу. Конференция открылась молебном, а до него участники форума посетили памятные места поселка Соловецкий, связанные с лагерной историей, и экспозицию в бывшем лагерном бараке, на аллее памяти состоялась минута молчания. В ходе Дней памяти представлены два издания: шестой том "Воспоминаний соловецких узников" и книга Анны Яковлевой "Время для доброделания. Миряне Архангельского Севера - помощники ссыльного и заключенного духовенства".

Представители культурно-просветительского фонда "Сретение" из Северодвинска показали литературно- музыкальную композицию "Но все в себя вмещает человек". "Она показывает культурную деятельность Соловецкого лагеря: его театр, библиотеку, обзор с 1923 по 1939 годы", - сказал ТАСС представитель фонда Николай Голубев.

СЛОН как родоначальник ГУЛАГа

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) был создан в 1923 году. "Соловецкий лагерь сыграл особую роль в становлении всей лагерной системы, он стал испытательной площадкой, полигоном для будущих лагерей. Из него вырос весь ГУЛАГ", - пояснила Яковлева.

С 1930 года Соловецкий лагерь стал частью более крупных лагерных организаций. "С 1933 года - это штрафное отделение Беломоро-Балтийского комбината, в 1937 по 1939 год - это Соловецкая тюрьма", - сказала представитель музея- заповедника.

По словам Яковлевой, нет точных данных о том, сколько узников прошло через лагерь и тюрьму на Соловках. "Многие архивы уничтожены или, возможно, до сих пор закрыты, но предположительно, от 80 до 100 тысяч человек за 16 лет прошло через лагерь, и от 15 до 20 тысяч погибло", - пояснила она.