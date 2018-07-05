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Электробус из Словении испытают климатом Петербурга в 2019 году

В стране
5 июля, 20:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Автобус имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять длину машины от 7,2 до 11,5 метров и количество посадочных мест

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Новая модель электробуса словенской фирмы TAM-Europe пройдет испытания в Петербурге в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе муниципального перевозчика "Пассажиравтотранс" по итогам подписания соглашения со словенской компанией, город станет площадкой для испытаний из-за сложных климатических условий.

"Стороны [соглашения] подготовят совместную программу испытаний, чтобы электробус мог отработать с максимальной нагрузкой в сложном петербургском климате. Словенская новинка c футуристичным дизайном может появиться в Петербурге зимой 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на улицах города будут испытывать модель Vero. Автобус имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять длину машины от 7,2 до 11,5 метров и количество посадочных мест в зависимости от потребностей заказчика. Он оснащен исключительно электрическими двигателями, которые работают от аккумуляторов.

ТАМ - югославская, а позже словенская компания по производству автобусов и грузовой техники. Завод компании, основанный в 1947 году, расположен в городе Марибор в Словении.

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