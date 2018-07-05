Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мастер-классы и конкурсы прошли в рамках первого рыбного фестиваля в Мурманске

В стране
5 июля, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Фестиваль приурочен ко Дню рыбака

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля. Дегустации морепродуктов, мастер-классы по вязанию морских узлов и конкурсы для посетителей прошли в рамках первого рыбного фестиваля "Дары моря", который открылся в четверг в Мурманске. Фестиваль приурочен ко Дню рыбака, сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Рыбный фестиваль "Дары моря" объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятия каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, посетить мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы", - говорится в сообщении.

Непосредственно на выставке можно узнать о производстве морепродуктов, товарах для любительской рыбалки, инструментах для разделки и приготовления рыбы. Отдельные разделы посвящены автомобилям повышенной проходимости, квадроциклам, лодкам, гидроциклам. На мероприятии также представлены изделия художественных промыслов, фермерская продукция.

Фестиваль проходит с 5 по 8 июля в выставочном павильоне "Мурманэкспо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине
5
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости