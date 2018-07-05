Мастер-классы и конкурсы прошли в рамках первого рыбного фестиваля в Мурманске

ТАСС, 5 июля. Дегустации морепродуктов, мастер-классы по вязанию морских узлов и конкурсы для посетителей прошли в рамках первого рыбного фестиваля "Дары моря", который открылся в четверг в Мурманске. Фестиваль приурочен ко Дню рыбака, сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Рыбный фестиваль "Дары моря" объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятия каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, посетить мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы", - говорится в сообщении.

Непосредственно на выставке можно узнать о производстве морепродуктов, товарах для любительской рыбалки, инструментах для разделки и приготовления рыбы. Отдельные разделы посвящены автомобилям повышенной проходимости, квадроциклам, лодкам, гидроциклам. На мероприятии также представлены изделия художественных промыслов, фермерская продукция.

Фестиваль проходит с 5 по 8 июля в выставочном павильоне "Мурманэкспо".