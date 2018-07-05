Смытую рекой трассу на Эльбрус в Кабардино-Балкарии продолжат восстанавливать ночью

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы по восстановлению смытой рекой трассы, ведущей к курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков.

"Принято решение о круглосуточном режиме работы для оперативного восстановления штатного движения по дороге в Приэльбрусье. Работы продолжаются на всех участках подмыва дороги", - сказал Божков.

Ранее в результате ливней и подъема уровня воды вырезке Баксан на единственной дороге, ведущей к курорту, были подмыты девять участков, водой смыта одна из двух полос движения.

"Один из сложных участков дорожные службы уже засыпали крупной фракцией и валунами, второй будет засыпан в ближайшее время. Работа идет и на остальных участках - там проезжая часть сохранена, но отсыпается обочина и откосы, чтобы избежать дальнейших подмывов", - пояснили в пресс- службе управления.

Восстановлением дороги занимаются 25 рабочих, привлечено 17 единиц техники. На месте происшествия также продолжают работу представители газовой службы, они восстанавливают газоснабжение населенных пунктов, находящихся выше по дороге.

В четверг произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63-го по 104-й км. В результате прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В республике введен режим ЧС.