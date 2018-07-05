Представители моногородов СКФО и ЮФО в Каспийске обменялись опытом по развитию территорий

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Семинар-конференция в рамках федерального образовательного проекта "Академия развития моногородов" собрал в четверг в дагестанском городе Каспийске более 50 представителей из девяти моногородов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Участники мероприятия, организованного Фондом развития моногородов, обменялись опытом по развитию территорий, передает корреспондент ТАСС.

Вместе с командами, управляющими проектами развития моногородов, в мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов власти, институтов развития и предприниматели. Они обсудили вопросы проектного управления, повышения качества городской среды и инструменты для продвижения территорий.

На семинаре прозвучали доклады экспертов, состоялись дискуссии и воркшопы. Также прошла деловая игра, посвященная поискам инвесторов, которая была специально разработана для нового проекта.

Продолжение большой программы

Заместитель генерального директора Фонда развития моногородов - руководитель департамента программ развития моногородов Евгений Подшивалов отметил, что проект "Академия развития моногородов" является логическим продолжением большой образовательной программы, которую фонд реализует вместе с РАНХиГС и Московской школой управления "Сколково" с 2014 года. "Одним из тех, кто попал в эту программу, был город Каспийск", - отметил Подшивалов.

По его словам, одной из важных задач программы является детальное обсуждение единого обновленного перечня мер господдержки моногородов. Важно, чтобы власти каждого города понимали, как можно воспользоваться мерами поддержки государства, на которые ежегодно предоставляется около 300 млрд рублей, добавил Подшивалов.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов отметил, что в России более 300 моногородов, каждый из которых прошел определенный путь по работе с инфраструктурой и привлечению инвестиций

"Есть такие города, которые в принципе были близки к тому, чтобы потерять статус города, многие это преодолели. Опыт огромный, передать его можно только от человека к человеку. Когда мы проводим такие семинары-конференции, фактически мы моделируем, что можно сделать в конкретной ситуации. Я считаю, самый большой опыт получаем не из книг, а именно из жизни, и сегодня мы это увидели", - сказал журналистам Здунов, комментируя итоги мероприятия.

Польза - в знаниях и практике

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, основная польза образовательного проекта в тех знаниях и практиках, которые наработаны другими.

"Не надо изобретать велосипед. Уже есть интересные проекты, реализованные не только в Дагестане, но и в других наших регионах, в том числе и относящихся к Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Мы специально собрали здесь команды из разных городов, чтобы они могли обменяться опытом. Есть интересные проекты в других регионах, мы собираем эту информацию и распространяем ее в ходе этого мероприятия", - сказал руководитель фонда.

"Возможности для развития бизнеса в Дагестане, я считаю, колоссальные, но просто регион недооценен. Поэтому работайте с институтами развития, фондом, другими организациями, которые так же открыты для сотрудничества. Мы готовы в этом всячески помогать", - добавил Кривогов.

Мэр Каспийска Магомед Абдулаев отметил, что город получил статус территории опережающего социально- экономического развития в 2017 году. "На сегодня в Каспийске зарегистрировано четыре резидента. Они уже начинают непосредственно работу на площадках. Думаю, к концу 2018 года уже будут созданы рабочие места. Дополнительное обучение в "Сколково" и прошедший сегодня семинар-конференция в Каспийске подтянули уровень образования управленческой команды", - добавил глава города.

О проекте

По данным пресс-службы Фонда развития моногородов, семинар-конференция в Каспийске стал пятым мероприятием в рамках проекта "Академия развития моногородов", проект стартовал 31 мая в Екатеринбурге. Завершающее мероприятие первой "Академии развития моногородов" состоится 12 июля в Хабаровске.