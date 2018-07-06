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Врио губернатора Приморья подал документы для участия в выборах главы региона

В стране
6 июля, 11:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, июля. /ТАСС

Андрей Тарасенко был выдвинут партией "Единая Россия"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко, которого выдвинула партия "Единая Россия", в пятницу подал документы в избирком для участия в выборах главы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Выборы губернатора Приморского края на 9 сентября 2018 года.

"Андрей Тарасенко подал в избирком документы в установленном порядке, всего 66 листов. В ближайшее время состоится заседание избирательной комиссии, где проверят поданные документы", - сказал собеседник.

Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", был назначен врио губернатора Приморского края 4 октября 2017 года. Он сменил в этой должности Владимира Миклушевского, который возглавлял регион с 2012 года.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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