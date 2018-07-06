Курорты Кавминвод развивают событийный туризм и новые методики лечения

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в нынешнем летнем сезоне создадут кластер авиационного туризма, проведут более двух десятков больших праздников и будут развивать новые оздоровительные методики, рассказал ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Курорты делают ставку на развитие событийного туризма — это будущее, это инновационный вид туризма, на это в обществе есть запрос и у нас здесь большой потенциал. Будет целая сетка мероприятий, приуроченных к разным событиям, не менее 20 крупных мероприятий, охватим около 150 тыс. человек",— сказал Трухачев.

Министр отметил, что высокий курортный сезон оправдывает свое название. Загрузка здравниц на сегодня составляет 86,7% — это на 3,5% больше прошлогоднего июня.

"У нас уже 40 тыс. отдыхающих приехало на КМВ, это на 6,5% больше прошлогоднего отчетного периода. Есть позитивный, устойчивый тренд на увеличение туристских прибытий. По городам-курортам динамика примерно одинаковая и сохраняется на уровне прошлого года", — рассказал он.

События охватят Кавминводы

По словам министра, новшеством сезона станут масштабные праздники, охватывающие весь курортный регион. И ближайший пройдет 7-8 июля в Железноводске под эгидой Минобороны. "Будет большое авиашоу, пилотажные группы на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ покажут групповую петлю Нестерова, парный "Колокол", "Горку", роспуски "Фонтан" и "Тюльпан". Также гостей праздника ждет концертная программа, выставка военной техники, показательные выступления военнослужащих", — сказал он.

21-28 июля на КМВ начнется первый кинофестиваль популярных жанров "Хрустальный источникЪ", программа которого охватит Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Георгиевск. А юбилейный XX Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России 2018" и Кубок России по воздушному биатлону соберет в сентябре двадцать воздушных шаров из России и зарубежья.

Ряд мероприятий ждет зрителей и отдельно в городах-курортах. Так, в Ессентуках в августе Фестиваль барабанной музыки "Драмфест 2018" соберет около 50 самых ярких мастеров из девяти субъектов России и около 15 тыс. зрителей.

В Пятигорске в июле на Международный турнир по спортивному пейнтболу на Кубок главы города Пятигорска приедут около 150 лучших спортсменов из стран СНГ, Европы и Америки. А 15-20 октября пройдет Открытый Всероссийский фестиваль "Лермонтовские сезоны — 2018" и мероприятия, посвященные 204-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

В Минеральных Водах 25-26 августа состоится День открытых дверей и конный праздник "Звезда Пятигорья" на Терском племенном заводе № 169. Чемпионат России — шоу арабских лошадей соберет свыше 8 тыс. зрителей. "Каждый фестиваль несет свою идеологию, которая интересна для восприятия определенной группы людей, имеет свою фокус-группу", — отмечает Трухачев.

Кластер авиатуризма

По словам министра, регион разрабатывает новую идеологию позиционирования территории, развития новых видов туризма. В ее рамках, например, в Пятигорске уже создается Южный кластер сверхлегкой авиации для развития авиатуризма на Кавказских Минеральных Водах с охватом курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья.

"Мы хотим сделать такой авиаузел с большой якорной площадкой на горе Юца под Пятигорском. Тем самым мы получим новый Южный авиационный кластер, в который будут включены эти три курортные мега-территории России", — рассказал Трухачев.

По его словам, предполагается развитие сверхлегкой авиации, аэростатного движения, парашютного спорта, пара- и дельтапланеризма. "Вырабатывается механизм поддержки развития авиатуризма, малой авиации, готовится специальный меморандум, который подпишут главы регионов и представители воздушно-космических сил России с участниками авиационного кластера", — сказал министр.

Трухачев отметил, что авиатуризм существовал в регионе еще в советское время, но многое здесь утеряно и теперь стоит задача концептуального развития его возможностей. Гора вулканического происхождения Юца в 7 км от Пятигорска идеальна для обучения начинающих пилотов, с 1979 года считается меккой российского дельтапланеризма, как и гора Клементьева в Крыму. В 1986 году там основан Ставропольский краевой дельтапланерный клуб, в 1990-м проведен Первый дельталетный чемпионат России, в 1991-м — первый чемпионат СССР по парапланерному спорту.

Инновационные практики оздоровления

В здравницах Кавказских Минеральных Вод широко внедряются новинки лечения и оздоровления, рассказал министр. "То есть, схема лечения — типовая, многократно проверенная и утвержденная нашей медициной. Но методы в наших оздоровительных комплексах постоянно ориентируются на все самое новое и передовое в реабилитации", — сказал Трухачев.

Развернуть Гидромассаж в лечебном корпусе санатория "Целебный Нарзан" в Кисловодске © Антон Подгайко/ТАСС Гидромассаж в лечебном корпусе санатория "Целебный Нарзан" в Кисловодске © Антон Подгайко/ТАСС

Например, есть несколько программ в ряде санаториев, которые предлагают объединение традиционных форм лечения с методиками китайской медицины. "Также разработаны определенные программы оздоровления, предлагающие уникальную схему лечения минеральной водой, лечебной грязью озера Тамбукан с инновационными аппаратными методами, диагностирование, терапевтическое воздействие. Министерство проводит здесь большую работу", — рассказал он.

По словам министра, сегодня на Кавминводах строится 19 новых санаторных комплексов (в прошлом году строилось 7), и это говорит о значительном увеличении запроса. Есть неплохая динамика по реализации инвестиционных проектов — объекты, которые планировались к вводу в 2019 году, предполагается сдать до конца года, остальные — на год раньше.

"Это говорит о готовности инвесторов вкладывать средства и уделять внимание увеличению темпов строительства. Наверняка это приведет к резкому увеличению номерного фонда, мощности всего курорта", — говорит Трухачев.

Курсбор — во благо туриста

С начала мая в Ставрополье ведется эксперимент по взиманию курортного сбора, и сегодня уже 34 тыс. отдыхающих его уплатили, рассказал Трухачев. "Сейчас мы восстановили муниципалитетам инструмент, используя который, местные власти могут направлять средства на реализацию планов развития местностей, совершенствования инфраструктуры, благоустройства внутригородских территорий. Реконструируются и обновляются лавочки, фонтаны, скверы, терренкуры — все, что необходимо отдыхающим", — говорит он.

Губернатор края Владимир Владимиров принял решение не ждать окончания сбора средств до декабря. С помощью обратных межбюджетных трансфертов муниципалитеты получили деньги из краевой казны, и уже сейчас смогут начать ремонт намеченных объектов инфраструктуры. "Краевой Минфин уже перечислил деньги муниципалитетам, заключены соглашения, выбраны объекты благоустройства, приняты все законодательные акты", — рассказал Трухачев.

Обязательно будут устанавливаться на реконструируемые объекты таблички с пояснениями, что ремонт ведется за счет курортного сбора. "Также мы напечатали флаеры с объектами, которые будут построены, видами территорий реконструкции и распространили их в санаториях, чтобы люди наглядно видели, за что они платят и что будет, когда проект реализуется", — рассказал министр.

Прогнозы — оптимистичные

Курорты Кавказских Минеральных Вод ранее прогнозировали принять в 2018 году 1 млн 128 тыс. туристов, что на 7,5% больше, чем в 2017 году, за счет ввода новых санаториев и продвижения своего бренда. Но теперь надеются на большее.

"Уже видим, что по итогам года наши прогнозы оправдаются и даже превысят эти цифры", — говорит Трухачев.

Курорты Кавказских Минеральных Вод ведут свою историю от рескрипта Александра Первого в 1803 году, признававшего данную местность курортом государственного значения, и в этом году встречают свое 215-летие.

Сегодня КМВ занимают лидирующие позиции в сегменте санаторно-курортного комплекса России. В регионе расположено 138 санаториев вместимостью более 35 тыс. мест и 346 гостиниц почти на 14 тыс. мест. Край формирует около 18% рынка услуг оздоровительного туризма в России.